В ЕС не знают, как законно изъять замороженные российские активы – СМИ

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В Евросоюзе не нашли законных оснований для изъятия замороженных в рамках санкций российских активов. Об этом сообщает Bloomberg.

Тот факт, что указанные средства подпадают под ограничения, не является достаточным основанием для их конфискации. В связи с этим, отмечает агентство, в ЕС теперь намерены сосредоточиться на временном использовании активов РФ.

В качестве одного из вариантов использования российских средств Евросоюз рассматривает их инвестирование с последующей передачей доходов Украине. Однако в Европейском центральном банке считают, что такой подход может подорвать доверие к евро и негативно сказаться на глобальной финансовой стабильности.

На этом фоне Брюссель рассматривает другой, но похожий вариант. Он заключается в том, чтобы обязать компании, получающие прибыль от использования замороженных активов РФ, переводить Евросоюзу значительную часть заработанных таким образом средств. Ожидается, что это позволит обойти все правовые коллизии.

Ранее стало известно, что страны ЕС нашли в своих банках только 200 миллиардов евро замороженных средств Центробанка России. При этом в ноябре прошлого года Еврокомиссия оценивала объем замороженных средств РФ в 330 миллиардов евро, из которых 300 миллиардов относили к резервам ЦБ РФ.



ЕС не может найти большую часть российских активов – СМИ