Евросоюз не досчитался замороженных активов ЦБ РФ

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Члены Евросоюза нашли в своих банках только 200 из 300 миллиардов евро замороженных средств Центробанка РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда.

Он напомнил, что государства ЕС в рамках десятого пакета антироссийских санкций должны были до 12 мая отчитаться ЕК о находящихся в их распоряжении активах России.

"Страны ЕС отчитались перед Еврокомиссией о сумме свыше 200 млрд евро замороженных активов. О том, где они находятся, следует запрашивать страны – члены ЕС", – сказал Виганд.

Представитель ЕК также добавил, что в настоящее время обсуждается возможность использования этих средств или доходов с них для оказания помощи Украине.

В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать специальную структуру для управления российскими активами. Тогда она отмечала, что объем замороженных средств РФ оценивается в 330 миллиардов евро, из которых 300 миллиардов относятся к резервам Центробанка России.

