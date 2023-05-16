Российские инвесторы вернули доступ к замороженным активам на сумму около 3 трлн рублей

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Российские инвесторы смогли восстановить свои заблокированные активы на сумму около 3 триллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину.

"Было сделано немало, чтобы нашим инвесторам вернуть их права – это и автоматическая принудительная концентрация депозитарных расписок, и принудительный перевод учета прав в российскую инфраструктуру, и замещающие облигации. В итоге у нас были восстановлены права инвесторов на сумму, близкую к 3 триллионам рублей", – подчеркнула глава регулятора .

При этом Набиуллина отметила, что в ЦБ РФ рассматривают разные варианты действий в отношении заблокированной части российских средств. Необходимо идти по пути индивидуальной защиты инвесторов, считают в Банке России.

Между тем, как подчеркнула Набиуллина, создание централизованной системы обмена заблокированными активами представляется маловероятным в ближайшее время.

Раннее председатель ЦБ РФ поддержала выход российских госкомпаний на фондовый рынок. По словам Набиуллиной, увеличение доли акций российских компаний, находящихся в свободном обращении, поможет привлечь инвестиции размером в триллионы рублей.

Кроме того, как сообщила глава регулятора, ЦБ РФ обсуждает с правительством механизм, согласно которому при покупке уходящих из страны иностранных компаний резиденты брали бы на себя обязательство выводить часть их акций на рынок.

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