Набиуллина призвала расширить список жизненных ситуаций для изъятия сбережений гражданами

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В России необходимо расширить список жизненных ситуаций для изъятия долгосрочных сбережений гражданами. Таким мнением на конференции "Российский фондовый рынок" поделилась председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

"ИИС-3 направлен на то, чтобы стимулировать долгосрочные инвестиции. Мы как раз с правительством обсуждаем набор изъятий. На наш взгляд, он должен быть шире, чем просто жилье или дорогостоящее лечение, потому что это сделает этот инструмент более привлекательным", – цитирует ее ТАСС.

В ходе конференции глава регулятора также заявила, что российской стороне следует постараться максимально сохранить интегрированность ее финансового рынка в глобальную экономику.

По словам Набиуллиной, одно из направлений, на котором необходимо сейчас сосредоточиться России, – это привлечение инвесторов как из дружественных, так и недружественных государств. Это связано с тем, что они готовы вкладываться в российскую экономику, уверена председатель ЦБ.