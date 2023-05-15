Путин заявил о конкурентных преимуществах в разных сферах с бывшими республиками СССР

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У российской стороны существует целый набор значимых конкурентных преимуществ с бывшими республиками Советского Союза. Таким мнением в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ поделился Владимир Путин.

Речь идет о преимуществах, которые помогают добиваться положительных результатов в развитии по многим направлениям, например в сфере хозяйственной деятельности и экономики.

"Общие транспортные системы, энергетические системы, отсутствие какого-то языкового барьера – и так далее и тому подобное, многое", – цитирует президента ТАСС.

На совещании российский лидер предложил обсудить дальнейшее развитие этих связей. По мнению главы государства, это поможет добиться наилучших результатов в совместной работе.

Ранее Путин заявил, что все нынешние проблемы появились после распада Советского Союза. Президент утверждает, что это связано с послевоенным миром, который был сформирован после Второй мировой войны США и СССР.