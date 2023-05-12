Планы Запада по капитуляции России провалились из-за позиции других стран – СМИ

Фото: depositphotos/Kordin

Планы Запада по ведению экономической войны против РФ провалились из-за нежелания всего остального мира следовать этой стратегии. Об этом сообщает издание The Spectator.

В статье отмечается, что итогом антироссийских санкций должна была наступить капитуляция России перед Западом. Однако, вопреки ожиданиям представителей западных стран, остальные государства не изъявили желания вводить ограничительные меры против РФ.

В качестве подтверждения неэффективности политики санкций Запада в статье упоминаются завышенные ожидания касательно спада экономики России, прогнозируемые Международным валютным фондом. Однако теперь, говорится в издании, МВФ, наоборот, ожидает рост российской экономики на 0,7% к концу 2023 года.

Авторы материала сделали вывод, что экономика РФ не была разрушена – она просто переориентировалась с Запада на Восток и Юг.

Ранее Банк России спрогнозировал рост ВВП РФ на 4,2% во втором квартале этого года. Согласно докладу ЦБ, основная часть адаптационных процессов российской экономики завершится в 2025 году.

До этого в докладе МВФ, посвященном экономической ситуации в Европе, сообщалось, что экономика России оказалась более устойчивой к введенным санкциям, чем прогнозировалось до этого.

Россия вернулась в десятку крупнейших мировых экономик впервые с 2014 года