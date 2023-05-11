В Кремле заявили о запасе прочности в российской экономике

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Ситуация в экономике России находится под абсолютным контролем. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в РФ зафиксировали достаточно хорошие макроэкономические показатели. Песков напомнил, что о подобных результатах неоднократно говорили как Владимир Путин, так и Минфин. Так он ответил на вопрос, переживают ли российские власти из-за дефицита бюджета.

"В данном случае ситуация абсолютно контролируемая, есть необходимый запас прочности по разным параметрам", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее экс-ведущий Fox News Клейтон Моррис заявил, что санкции против России ускорили отказ от американской валюты и уничтожили украинскую экономику. По его словам, российские показатели ВВП вернулись к значениям, которые были до начала спецоперации.