Центробанк прогнозирует рост ВВП РФ на 4,2% во втором квартале года

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Согласно оценке Банка России, в первом квартале спад ВВП РФ составил 2,3% в годовом выражении, однако во втором квартале прогнозируется рост российской экономики на 4,2%. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике регулятора.

Кроме того, Центробанк отметил, что более высокий уровень потребительской и инвестиционной активности в январе–марте этого года, а также сохраняющаяся вблизи минимальных уровней безработица позволяют улучшить прогноз темпов прироста ВВП в 2023 году до 0,5–2%.

Согласно докладу ЦБ, основная часть адаптационных процессов российской экономики завершится в 2025 году, и инвестиционная активность вернется на свой долгосрочный уровень.

Регулятор прогнозирует, что в 2024–2025 годах восстановительный импульс в экономической динамике будет поэтапно замедляться. Одновременно с этим экспорт восстановится и будет в дальнейшем способствовать росту выпуска.

Помимо этого, в докладе Центробанка отмечается, что в следующем году инвестиции будут вносить отрицательный вклад в прирост ВВП.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в экономике России находится под абсолютным контролем. По его словам, в РФ зафиксировали достаточно хорошие макроэкономические показатели.

До этого стало известно, что Россия вернулась в десятку крупнейших мировых экономик впервые с 2014 года.

Мишустин рассказал о снижении объема ВВП на 2,1% по итогам 2022 года