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Антироссийские санкции ускорили отказ от американской валюты и уничтожили украинскую экономику. Таким мнением поделился инвестор из США, экс-ведущий Fox News Клейтон Моррис в интервью, опубликованном на YouTube-канале Red Pilled TV.

По его словам, российские показатели ВВП вернулись к значениям, которые были зафиксированы до начала спецоперации. Для подтверждения своих слов журналист сослался на график роста ВВП России и Украины, согласно которому украинские макроэкономические показатели начали сильно ухудшаться после введения ограничений против РФ.

Вместе с этим Моррис отметил, что санкции полностью изменили положение доллара в мире. Так, в период с 2001 по 2022 годы доля мировых валютных резервов, хранящихся в долларах, снизилась с 71 до 55%, а за последний год она сократилась еще на 8%.

"Главный вывод здесь следующий: за последний год доля доллара снижалась в десять раз быстрее, чем в среднем за последние два десятилетия", – поделился Моррис.

Из этого следует, считает журналист, что на данный момент государства пытаются задействовать другие валюты для торговли, что представляет собой угрозу для финансовой системы Штатов.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что властям США необходимо наладить отношения с Москвой для сохранения мира. По его словам, связи между РФ и Штатами могут быть эффективными, как, например, когда государства вели совместную борьбу против терроризма.