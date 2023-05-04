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Владимир Путин сорвал секретную операцию Вашингтона против России, начав СВО на Украине. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

"Россия предприняла операцию, которая защитила страну", – сказал полковник.

Он рассказал, что Соединенные Штаты в течение 20 лет работали на ослабление РФ, "насколько это возможно". В Пентагоне решили, что их не волнует президент России, а также его успехи в "возрождения государства из пепла истории".

По словам Макгрегора, российское государство ясно дало понять США, что не будет терпеть экспансию НАТО к ее границам. Однако Пентагон пренебрег этим требованием. В связи с чем власти РФ решились на нейтрализацию угрозы у западных рубежей и в Черном море.

Накануне глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что ВСУ начали контрнаступление. По его словам, люди и вооружение у украинских бойцов "в безлимите".

О начале атаки также сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он уточнил, что Украина начала наступать на ореховском направлении в Запорожской области.



Эксперты проанализировали противоречивые сообщения о контрнаступлении ВСУ