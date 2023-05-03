Пригожин заявил о начале контрнаступления ВСУ

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Вооруженные силы Украины начали контрнаступление. Об этом заявил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, чьи слова приводит его пресс-служба.

По его словам, люди и вооружение у украинских бойцов "в безлимите".

О начале атаки ВСУ сообщил ТАСС и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он уточнил, что Украина начала наступать на ореховском направлении в Запорожской области.

"С той стороны участвуют бронетехника и бронетранспортеры, танки. Работают минометы и артиллерия в данный момент. Как минимум подбит один танк и один БТР у противника. Сейчас идет бой, мотострелки и наши две линии обороны в бою", – отметил Рогов.

Вместе с тем он указал, что пока неизвестно, что это за атака: разведка боем, полномасштабное наступление или прощупывание обороны ВС РФ.

Ранее Пригожин заявил, что наступление украинской армии уже началось. Тогда он указал на высочайшую активность вражеской авиации по периметру и внутри фронта. Глава ЧВК "Вагнер" также выразил мнение, что в ближайшие дни ВСУ перейдут к еще более активным действиям.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

