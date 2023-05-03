Пригожин заявил о начале контрнаступления украинской армии

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Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже началось. Об этом сообщается в телеграм-канале его пресс-службы.

"Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации. Мы видим его высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта", – сказал Пригожин.

По его словам, активность ВСУ также наблюдается за пределами исторических границ Украины. В ближайшие дни, по мнению Пригожина, украинские войска перейдут к еще более активным действиям.

Ранее председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил о готовности украинских войск к контрнаступлению. По его словам, военные обладают достаточным количеством ресурсов, в том числе и для обороны, а также значительным объем планирования и координации для проведения наступательной операции.



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