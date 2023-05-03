Киев скрывает от Запада детали весеннего контрнаступления из-за опасений утечек – CМИ

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Киевские власти держат в секрете от союзников детали планируемого контрнаступления из-за возможной утечки информации. Об этом со ссылкой на неназванные источники в Европе пишет издание Politico.

"Официальные лица заявили, что их украинские коллеги сослались на предполагаемую утечку секретных документов <…> как на одну из причин, по которой Киев воздерживается от обмена информацией о контрнаступлении, в том числе о сроках", – указано в сообщении.

По словам представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, отсутствие информации перед началом контрнаступления Украины "не будет сюрпризом для Вашингтона".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал об утечке данных Пентагона "как все", из СМИ. Он отказался подтверждать или опровергать информацию, которая стала известна из документов и отказался описывать их как "секретные", так как "это бы значило, что документы настоящие".

До этого госсекретарь США Блинкен сообщил, что Украина планирует контрнаступление в ближайшие недели. По его мнению, успех Украины на поле боя является самым быстрым путем к началу переговоров, которые должны принести устойчивый мир.

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