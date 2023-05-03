Зеленский заявил, что узнал об утечке данных Пентагона из СМИ

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Представители Пентагона и Белого дома не обсуждали с президентом Украины Владимиром Зеленским утечку секретных документов. Об этом украинский президент рассказал в интервью газете The Washington Post.

"Я заранее информацию от Белого дома или Пентагона не получал. У нас не было этой информации, лично я ее не получал. Это определенно плохая история", – заявил он.

Зеленский уточнил, что об утечке он узнал "как все", из сообщений СМИ. По его словам, утечка документов невыгодна не только для Украины, но и для "репутации Соединенных Штатов".

Однако Зеленский отказался подтверждать или опровергать информацию, которая стала известна из-за утечки документов. Он даже отказался описывать документы как "секретные", так как "это бы значило, что документы настоящие".

В начале апреля в Сеть утекли секретные документы Пентагона, в которых, помимо прочего, содержались сведения о планах НАТО и США по укреплению ВСУ. В Минобороны и Минюсте США в связи с утечкой организовали расследования.

ФБР впоследствии задержало подозреваемого в публикации данных. Им оказался военнослужащий ВВС Нацгвардии США Тейшейра. Ему предъявили обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне страны.

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