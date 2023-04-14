Подозреваемому в утечках секретных материалов Пентагона предъявили обвинения

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Военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру обвинили по двум пунктам обвинения, касающегося передачи секретных материалов Пентагона. Об этом сообщает РИА Новости.

"Несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне", – зачитала судья первый пункт.

Согласно законам США, Тейшейре может грозить до 10 лет лишения свободы. Судья также зачитала второй пункт обвинения, по которому подозреваемый обвиняется в несанкционированном изъятии и хранении секретных документов и материалов. По нему Тейшейре грозит до 5 лет тюрьмы.

При этом на заседании американцу не задали вопрос, согласен ли он с обвинениями.

Тейшейру оставят под стражей как минимум до следующего судебного заседания, которое пройдет 19 апреля. На заседании определят меры пресечения.

Попавшие в Сеть документы Пентагона раскрыли планы США и НАТО по укреплению украинской армии. Согласно информации из этих материалов, Вашингтон рассматривал четыре варианта развития спецоперации на Украине. Один из них предусматривал удар по Кремлю.

Накануне ФБР задержала Тейшейру по подозрению в утечке документов Пентагона. Информацию об этом позже подтвердил министр юстиции – генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

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