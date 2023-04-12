Секретные документы Пентагона раскрыли данные о числе спецназовцев НАТО на Украине – СМИ

Фото: AP/Alexandru Dobre

В зоне боевых действий на Украине присутствуют военные подразделений спецназа НАТО. К такому выводу, ознакомившись с утекшими документами Пентагона, пришли The Guardian и BBC.

Издания, ссылаясь на февральские и мартовские отчеты 2023 года, указали на зафиксированное в них число отправленных бойцов спецназа. От Великобритании в зону СВО были отправлены 50 военных, от Латвии – 17, от Франции и США – 15 и 14 соответственно, от Нидерландов – один.

Таким образом, общее число военных спецназа НАТО в зоне спецоперации на Украине составляло 97 человек.

До этого журналист одного из зарубежных СМИ указал на опасность отправки военных США и НАТО на Украину. По его словам, подобное может привести к их гибели или захвату в плен. Кроме того, как уточнил обозреватель, власти США не информировали конгресс и местное население об отправке военнослужащих в зону спецоперации на Украине.



Вина за утечку американских секретных документов может лежать на ЦРУ или АНБ

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