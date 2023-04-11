Бывший сотрудник ЦРУ предупредил США о провале планов по РФ из-за лжи о возможностях ВСУ

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Нежелание США признавать реальное положение дел на Украине и некорректная оценка возможностей ВСУ могут привести к провалу планов в отношении России. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

"Дальнейшая эскалация на Украине не приведет к нашей победе, но может спровоцировать ядерную войну", – заявил он в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Макговерн добавил, что утечка документов Пентагона указывала на то, что генерал Марк Милли и министр обороны США Ллойд Остин лгали о возможностях ВСУ. Он подчеркнул, что некорректная оценка событий может привести к тому, что ситуация обернется против Соединенных Штатов.

Бывший сотрудник ЦРУ отметил успехи российской армии на поле боя. По его словам, уже через месяц Москва сможет занять такие позиции, которые вынудят Киев и его западных союзников начать переговоры.

Ранее сообщалось о сомнениях со стороны Вашингтона по поводу "контрнаступления" Украины. В опубликованных в Сети документах указано, что сомнения вызваны проблемами Украины с сосредоточением войск, боеприпасов и техники. Также там говорится о значительных недостатках формирования сил и обеспечения ВСУ.

7 апреля в Сеть попали документы Пентагона с планами НАТО и Вашингтона по укреплению армии Украины. По этому факту в Минобороны и Минюсте США было организовано расследование.



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