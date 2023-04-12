Захарова заявила, что в политической жизни США наступила "дивная пора"

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

В политической жизни Соединенных Штатов наступила "дивная пора" – предвыборная, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По мнению дипломата, с этим и связана утечка секретных данных Пентагона.

"Они в эту пору вошли, и будет много чего "чудесного": какая-то мистификация, необъяснимые случаи. Необъяснимые, потому что их никто не будет объяснять", – высказалась она.

7 апреля стало известно, что в Сети распространились документы Пентагона с планами НАТО и Вашингтона по укреплению армии Украины. По этому факту в Минобороны и Минюсте США организовали расследование.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон пока что не может дать точный ответ на то, ликвидирована ли утечка секретных документов Пентагона или возможна публикация еще подобных данных.



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