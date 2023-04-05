Захарова назвала арест Трампа кризисом либерализма

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Арест экс-президента США Дональда Трампа, который открыто заявлял о планах баллотироваться на следующих выборах, демонстрирует кризис либеральной идеологии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

"Это и называется кризисом либерализма. Это тогда, когда система, которая заявлена в качестве абсолютно свободной, в которой нет ничего, что сдерживало бы выражение человеческих порывов, и это возведено в культ, заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя", – отметила она.

Накануне прокуратура Манхэттена опубликовала обвинительное заключение по делу Дональда Трампа. Экс-президент США обвиняется в подлоге документов по 34 пунктам, сам же политик не признал вину ни по одному из них.

Прокурор заявил, что Трамп и его сообщники в 2015 году разработали схему, чтобы скрыть компромат, который мог всплыть перед выборами. Утверждается, что в рамках схемы "купили" молчание трех человек: двух женщин, у которых были романы с Трампом, и бывшего швейцара, который знал о его внебрачном сыне.

Согласно подсчетам телеканала Fox News, максимально возможное наказание, которое грозит Трампу по совокупности предъявленных ему обвинений, составляет 136 лет тюрьмы.

Трампа формально арестовали в суде в Нью-Йорке 4 апреля. После завершения судебного заседания арест был снят, явка бывшего американского лидера в суд продлилась около 2 часов.

Политик записал видеообращение из своей резиденции в Мар-а-Лаго, в котором заявил, что обвинения против него являются вмешательством в выборы, и сообщил, что "США катятся в ад".

Он также заявил, что прошедшие по его обвинению слушания в Нью-Йорке были шокирующими, и подчеркнул свою невиновность. Экс-президент США в очередной раз отметил, что им не было сделано ничего противозаконного.

Экс-президента США Дональда Трампа арестовали в Нью-Йорке

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