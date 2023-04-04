Трамп заявил о невиновности по 34 пунктам обвинения – СМИ

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Экс-президент США Дональд Трамп в зале суда в Нью-Йорке заявил о невиновности по 34 пунктам обвинения. Об этом сообщает CBS News.

"Бывший президент Дональд Трамп не признал себя виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловых документов", – следует из сообщения.

По информации телеканала Newsmax, на фоне предъявленных обвинений Трамп планирует выступить в заявлением. Обращение бывшего американского лидера состоится после 19:00 по времени восточного побережья США (после 02:00 по московскому времени. – Прим.ред.). Как сообщает телеканал CNN, обращение Трампа будет транслироваться из его поместья Мар-а-Лаго.

К настоящему времени политик покинул здание суда в сопровождении кортежа, сообщает РИА Новости. Явка Трампа продлилась около двух часов.

В свою очередь, телеканал CNN сообщает, что арест с Трампа был снят. Он свободно покинул зал суда. Таким образом, арест политика продлился около двух часов.

Трампа формально арестовали в суде в Нью-Йорке 4 апреля. Согласно сообщениям СМИ, арест будет действовать до выдвижения обвинений экс-лидеру США.

Бывшего главу США обвиняют в подлоге финансовых документов Trump Organization при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.

На фоне событий, связанных с арестом Трампа, в Белом доме заявили о готовности к беспорядкам. При этом, как уточнила пресс-секретарь Белого дома Катрин Жан-Пьер, дело бывшего президента США не является предметом внимания нынешнего лидера Америки Джо Байдена.



Возле здания суда на Манхэттене собрались сторонники и противники Дональда Трампа

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