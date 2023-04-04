Экс-президента США Дональда Трампа арестовали в Нью-Йорке

Фото: AP/Bryan Woolston

Экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа формально арестовали в суде в Нью-Йорке. Об этом информирует телеканал CNN.

По данным СМИ, арест будет длиться до выдвижения обвинений политику. В течение получаса Трамп сможет свободно покинуть суд.

4 апреля Трамп прибыл к зданию суда в нижней части района Манхэттен. Ожидается, что ему предъявят обвинения. Бывший американский лидер прошел в находящийся в этом же здании офис окружной прокуратуры.

Трампа сопровождали сотрудники Службы маршалов США, которые обеспечивают доставку фигурантов в суд, и американской Секретной службы, охраняющей действующих и бывших первых лиц страны. В соответствии с предписанием Трамп должен был явиться в суд в 14:15 (в 21:15 по московскому времени). Предполагается, что вся процедура займет не более часа.

После своего ареста Трамп заявил, что не может поверить, что подобное может происходить в США.

"Направляюсь в суд нижней части Манхэттена", – написал экс-президент в своей соцсети Truth Social.

Трамп назвал развившуюся ситуацию сюрреалистичной, а также сопроводил публикацию своим главным политическим лозунгом MAGA (Make America Great Again).

Ранее сообщалось, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. После этого бывший американский лидер назвал голосование политическим преследованием и вмешательством в выборы.

В ряде СМИ отмечалось, что Трампа обвиняют в подлоге финансовых документов Trump Organization при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

В материалах дела сказано, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей 130 тысяч долларов. Уточняется, что это было сделано с целью заставить ее молчать в период избирательной кампании экс-президента в 2016 году о якобы связи между ней и политиком в 2006 году.

Дональд Трамп приехал в Нью-Йорк, чтобы предстать перед судом

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