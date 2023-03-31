Большое жюри присяжных в США проголосовало за предъявление обвинений Трампу – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Sue Ogrocki

Большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники.

"Обвинительное заключение было подано за печатью и будет оглашено в ближайшие дни. Обвинения на данный момент публично неизвестны", – говорится в статье издания.

Уточняется, что в ближайшее время окружная прокуратура Манхэттена свяжется с адвокатами Трампа, чтобы обсудить его явку на предъявление обвинения.

По информации ряда СМИ, обвинения могут быть связаны с подлогом финансовых документов Trump Organization при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

9 августа прошлого года Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты Федерального бюро расследований. Экс-лидер США назвал это нападением радикальных левых демократов. При обыске были изъяты 11 комплектов секретных документов.

По информации СМИ, в изъятых комплектах находились документы, фотографии, записки и указ о помиловании экс-советника американского лидера Роджера Стоуна, а также ряд данных о президенте Франции.

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