Трамп призвал США молиться после решения Путина по ядерному оружию в Белоруссии

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Гражданам США следует молиться после решения Владимира Путина по размещению ядерного оружия в Белоруссии. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

"Поехали! Как я и предсказывал, теперь мы играем с "опасными штуками". Эту ситуацию вызвали мы – вот что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди. Все, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь", – передает его слова Newsweek.

До этого в МИД Белоруссии сообщили, что размещение ядерных боезарядов без передачи Минску контроля за ними не будет противоречить положениям Договора о нераспространении. Там добавили, что военное сотрудничество Белоруссии и России реализуется в строгом соответствии с международным правом.

26 марта Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам российского лидера, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

Позднее стало известно, что Евросоюз готов ввести новые санкции против Москвы в ответ на решение президента РФ. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что размещение ядерного оружия Белоруссии станет "эскалацией и угрозой европейской безопасности".

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