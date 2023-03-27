В МИД РФ выразили недоумение из-за реакции Запада на решение РФ по ядерному оружию

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неадекватной реакцию на решение России разместить свое ядерное оружие в Белоруссии, а также указала на лицемерие Запада в этом вопросе. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

"Неадекватная реакция ряда западных столиц на решения относительно развития нашего взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения. <...> Озабоченность, выражаемая <...> странами Запада, рассчитана на неосведомленную аудиторию", – отметила дипломат.

Она напомнила, что в НАТО продолжает действовать концепция "совместных ядерных миссий", в рамках которой американское оружие массового поражения сегодня размещено на территориях Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции. Более того, сейчас идет масштабная модернизация соответствующих вооружений.

"При этом совершенно не скрывается откровенно антироссийский характер соответствующих военных программ США и НАТО", – добавила Захарова.

По ее словам, несмотря на продвижение ядерной инфраструктуры США к границам России, Москва все последние годы была максимально сдержанна, указывала Вашингтону на необходимость вернуть ядерное оружие из-за рубежа и возвращала его сама из бывших советских республик. Тем не менее озабоченности РФ игнорировались.

Теперь же, когда Вашингтон открыто заявляет о намерении нанести России стратегическое поражение и ведет против нее гибридную войну, не предпринимать контрмеры было нельзя, считают в МИД РФ. Кроме того, Москва оставляет за собой право принимать дополнительные шаги в сфере обеспечения безопасности России.

"В отличие от НАТО, <...> в нашем случае речь идет о Союзном государстве, официально имеющем общую военную доктрину. Поэтому речь идет о мерах обеспечения безопасности <...> на своей собственной общегосударственной территории", – подытожила Захарова.

На прошлой неделе в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24" Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По его словам, обучение экипажей начнется 3 апреля, а 1 июля закончится строительство спецхранилища.



Новости часа: Песков прокомментировал планы по размещению тактического оружия в Белоруссии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!