В Турции поддержали решение Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Читатели турецкого новостного портала Haber 7 поддержали решение Владимира Путина разместить ядерное оружие на территории Белоруссии. Многие напомнили, что США и раньше размещали свои вооружения по всему миру.

"У США есть базы по всему миру. У них также есть ядерное оружие в Турции. Почему это никого не беспокоит?" – написал один из пользователей.

Его комментарий подхватили и другие читатели, назвав решение российского президента уместным и правильным. В частности, один из них написал, что таким образом Россия отвечает Соединенным Штатам на понятном им языке.

В конце прошлой недели Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По его словам, обучение экипажей начнется 3 апреля, а 1 июля закончится строительство спецхранилища.

Комментируя эту новость, представитель Пентагона заявил, что в ведомстве не видят причин для изменения готовности ядерных сил США, а также не фиксируют признаков готовности России применить такое оружие.

В МИД РФ предупредили о последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!