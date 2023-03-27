В МИД КНР оценили решение Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии

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Ядерную войну не следует развязывать, сторонам необходимо обратить внимание на дипломатическое решение кризиса на Украине, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Так она оценила решение Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

"5 января прошлого года лидеры государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну. Подчеркивалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски", – цитирует Мао Нин РИА Новости.

По словам представителя китайского ведомства, в нынешней ситуации сторонам следует поспособствовать развязке ситуации на Украине.

Ранее МИД Франции осудило решение Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Там заявили, что с учетом приостановки участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений такое решение является "дополнительным элементом эрозии стратегической стабильности в Европе".

До этого Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия. Он подчеркнул, что обучение экипажей начнется с 3 апреля. По словам президента, такое решение исходит из заявления Великобритании о поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном.

Затем стало известно, что Евросоюз готов ввести новые санкции против Москвы в ответ на решение президента РФ. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что размещение ядерного оружия Белоруссии станет "эскалацией и угрозой европейской безопасности".

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