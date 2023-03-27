В Киеве допустили усиление мобилизации из-за решения РФ по ядерному оружию

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Украине может потребоваться открытие второго фронта на границе с Белоруссией, если там будет размещено российское ядерное оружие. Об этом в эфире телеканала Sky News заявил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Давид Арахамия.

"Если они (власти РФ. – Прим. ред.) действительно серьезно подойдут к этому, я думаю, мы столкнемся с настоящим вызовом открытия второго фронта", – сказал он.

По его словам, протяженность фронта с Белоруссией может составить тысячу километров. Чтобы обеспечить контроль за этим участком, потребуется еще минимум восемь бригад, что ставит вопрос о необходимости усиления мобилизационных мероприятий.

В то же время Арахамия усомнился в том, что российское ядерное оружие действительно попадет в Белоруссию. Он расценивает заявление Владимира Путина скорее как угрозу, хоть и считает, что мир должен быть готов к любому развитию событий.

На прошлой неделе в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24" Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По его словам, обучение экипажей начнется 3 апреля, а 1 июля закончится строительство спецхранилища.



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