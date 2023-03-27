США не фиксируют переброску российского ядерного оружия в Белоруссию – Белый дом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Соединенные Штаты в настоящее время не фиксируют никаких признаков переброски Россией тактического ядерного оружия на территорию Белоруссии. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Мы не видели никакого перемещения тактического ядерного оружия или чего-то подобного с момента данного объявления (о размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии. – Прим. ред.)", – цитирует его ТАСС.

Кирби добавил, что Вашингтон также не видит признаков того, что в Москве приняли решение применить ядерное оружие, в том числе на территории Украины.

На прошлой неделе в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24" Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По его словам, обучение экипажей начнется 3 апреля, а 1 июля закончится строительство спецхранилища.



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