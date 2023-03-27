Патрушев заявил о наличии у РФ оружия, способного уничтожить любого противника

Фото: kremlin.ru

У России есть современное уникальное оружие, способное уничтожить любого противника, в том числе и Соединенные Штаты. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

Он подчеркнул, что РФ терпелива.

"Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию", – отметил Патрушев.

Кроме того, секретарь российского Совбеза добавил, что мнение политиков США о том, что РФ не сможет дать ответ на превентивный ядерный удар Штатов, является недальновидной и опасной глупостью.

Ранее Патрушев заявил, что НАТО выступает стороной конфликта на Украине и не скрывает своей главной цели – поразить Россию на поле боя и в дальнейшем расчленить ее.

По его мнению, тема помощи Украине со стороны Альянса станет одной из основных на созываемом Вашингтоном в конце марта "Саммите за демократию".



Новости часа: РФ и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!