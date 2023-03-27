Патрушев заявил, что страны НАТО выступают стороной конфликта на Украине

Фото: kremlin.ru

НАТО выступает стороной конфликта на Украине и не скрывает своей главной цели – поразить Россию на поле боя и в дальнейшем расчленить ее. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

По его мнению, тема помощи Украине со стороны Альянса станет одной из основных на созываемом Вашингтоном в конце марта "Саммите за демократию". Патрушев заявил, что из Украины сделали один большой военный лагерь, куда направляют вооружение, боеприпасы и разведданые.

"Натовские инструкторы и советники обучают украинских военных, а наемники воюют в составе неонацистских батальонов", – сказал секретарь Совбеза.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Запада должны готовиться к длительному конфликту на Украине, так как на данный момент нет перспектив его урегулирования. Он отметил, что конфликт на Украине можно расценивать как "войну на истощение". По мнению Столтенберга, Россия "не планирует мира" и увеличивает производство вооружений.

Генсек подчеркнул, что страны Запада также должны нарастить производственные мощности для поставок на Украину новых боеприпасов и вооружений. По его словам, поставляемая НАТО помощь необходима для проведения Украиной контрнаступления, но заявил, что Альянс не является стороной конфликта. Он также призвал страны Альянса выделять больше средств на оборону.

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