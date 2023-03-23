Генсек НАТО призвал западные страны готовиться к затяжному конфликту на Украине

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Страны Запада должны готовиться к длительному конфликту на Украине, так как на данный момент нет перспектив его урегулирования. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Guardian.

Он считает, что конфликт на Украине можно расценивать как "войну на истощение". По мнению Столтенберга, Россия "не планирует мира" и увеличивает производство вооружений.

Генсек отмечает, что страны Запада также должны нарастить производственные мощности для поставок на Украину новых боеприпасов и вооружений.

"Текущая норма расхода боеприпасов выше, чем текущая скорость производства", – заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что поставляемая НАТО помощь необходима для проведения Украиной контрнаступления, но заявил, что альянс не является стороной конфликта. Он также призвал страны НАТО выделять больше средств на оборону.

"На нашем саммите в Вильнюсе в июле я ожидаю, что союзники согласятся взять обязательства по более амбициозным новым оборонным вложениям - минимум 2% от их ВВП", – указал он.

Столтенберг прокомментировал и желание Китая способствовать урегулированию украинского конфликта. По его словам, Пекин должен "понять украинскую позицию". Он также пожаловался, что Китай не осудил начало спецоперации России.

Ранее Столтенберг заявил, что пока не считает возможным диалог с Россией. Он пояснил, что, пока продолжается спецоперация России на Украине, нет возможности для контактов.

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