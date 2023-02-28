Столтенберг заявил об отдаленной перспективе членства Украины в НАТО

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Страны Североатлантического альянса уже пришли к договоренности по Украине, однако в настоящее время данный вопрос не стоит на повестке дня. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Члены НАТО раньше договорились, что Украина станет членом нашего Альянса. В то же время это отдаленная перспектива", – передает РИА Новости его слова.

Генсек подчеркнул, что сейчас НАТО важно оказать поддержку Киеву, чтобы Украина смогла сохраниться "как суверенное и независимое государство". По его словам, по завершении конфликта "необходимо добиться гарантий, что такое не повторится, в том числе усилением военных возможностей Киева".

В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО. Он подчеркивал, что подобным действием Украина делает определяющий шаг.

Позднее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина когда-нибудь войдет в НАТО, однако ее положение отличается от Финляндии и Швеции. Данные страны, по его словам, получили одобрение государств – членов организации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о сложившейся в настоящий момент уникальной ситуации, при которой можно положить конец конфликту на Украине. Глава страны предупредил, что другой такой возможности завершить конфликт может и не быть. По его словам, Россия готова делать шаги к мирному урегулированию, что она и делала с первых дней конфликта.

Генсек НАТО не будет продлевать свои полномочия в сентябре

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