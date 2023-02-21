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20:10

Политика

Конфликт на Украине не приведет к разделу НАТО – Байден

Фото: depositphotos/AlgimantasB

НАТО не устанет поддерживать Украину, а сам конфликт не приведет к разделу Альянса. Об этом, выступая в Польше, заявил президент США Джо Байден.

"Не должно быть сомнений в том, что наша поддержка Украины не пошатнется, НАТО не будет разделена, и мы не устанем", – цитирует его ТАСС.

До этого Байден рассказал, что уже давно предупреждал Владимира Путина о возможности вступления в НАТО Финляндии. При этом тогда он не предполагал, что от нейтралитета может отказаться и Швеция.

После встречи с президентом Польши Анджеем Дудой американский лидер подчеркнул, что НАТО сильна, как никогда раньше, и по-прежнему остается наиболее влиятельным военно-политическим блоком в истории.

В Турции заявили, что готовы вести диалог с Финляндией и Швецией по вступлению в НАТО

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