Байден заявил, что предупреждал Путина о возможном вступлении Финляндии в НАТО

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джо Байден заявил, что предупреждал Владимира Путина о возможности вступления в Североатлантический альянс Финляндии, которая на тот момент придерживалась нейтралитета. Об этом он рассказал во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

"Как я однажды сказал нашему российскому коллеге, теперь уже довольно давно, я сказал: "Вы добиваетесь финляндизации НАТО, а получите натоизацию Финляндии", – цитирует его РИА Новости.

При этом американский лидер заметил, что тогда и не подозревал, что от своего нейтрального статуса в итоге решит отказаться и Швеция.

Байден подчеркнул, что сегодня Альянс силен, как никогда раньше, и остается самым значимым военно-политическим объединением в истории.

В 2022 году на фоне конфликта на Украине Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Против включения этих стран в состав Североатлантического альянса выступила Турция.

Между тем на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обе страны должны вступить в блок к осени 2023 года. По его словам, они выполнили все поставленные Анкарой требования.



В Турции заявили, что готовы вести диалог с Финляндией и Швецией по вступлению в НАТО

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