Анкара не одобрит вступление Швеции в НАТО из-за невыдачи террористов – МО Турции

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Швеция до сих пор не выполнила обязательства по экстрадиции террористов в Турцию. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает РИА Новости.

В связи с этим Анкара не даст свое одобрение на вступление Швеции в НАТО.

Ранее о том, что Турция не одобрит Стокгольму заявку на членство в Альянсе, сообщал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Таким образом глава страны ответил на акцию сожжения Корана у турецкого посольства в Стокгольме. Тем не менее, как уточнил Эрдоган, Турция положительно относится к вступлению в НАТО Финляндии.

О том, что Финляндия стремится вступить в Североатлантический альянс вместе со Швецией, сообщила премьер-министр страны Санна Марин. По ее словам, обе страны соответствуют всем критериям. Также она выразила надежду, что Турция и Венгрия быстро ратифицируют заявку.

В 2022 году на фоне конфликта на Украине Швеция и Финляндия подали генсеку НАТО заявки на вступление в блок, но Турция заблокировала этот процесс, выступив с требованиями к Хельсинки и Стокгольму объявить курдские организации террористическими.

Швеции и Финляндии нужно выполнить условия для вступления в НАТО – МО Турции

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