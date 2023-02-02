Премьер-министр Финляндии подтвердила стремление вступить в НАТО со Швецией

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин подтвердила стремление вступить в Североатлантический альянс вместе со Швецией, сообщает ТАСС.

"Важно, чтобы сегодня мы подали четкий сигнал. Финляндия и Швеция вместе подали заявку на вступление в НАТО, и все заинтересованы в том, чтобы мы вступили вместе", – подчеркнула Марин.

По ее словам, обе страны соответствуют всем критериям. Она выразила надежду, что Турция и Венгрия быстро ратифицируют заявку. Премьер добавила, что есть очень веские причины, по которым две страны подали заявку одновременно и почему они надеются одновременно стать членами Альянса.

В 2022 году на фоне конфликта на Украине Швеция и Финляндия подали генсеку НАТО заявки на вступление в блок, но Турция заблокировала этот процесс, выступив с требованиями к Хельсинки и Стокгольму объявить курдские организации террористическими.

Впоследствии Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, в котором были учтены озабоченности Анкары. Турция отозвала возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в Альянс, но все же не одобрила заявку.

21 января лидер шведской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Он выступил с речью, в которой раскритиковал НАТО, Анкару и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

В МИД Турции заявили, что данная акция показывает уровень исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. В ведомстве также обвинили Швецию в нарушении обязательств по процессу членства в НАТО.



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