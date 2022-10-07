Финляндия надеется на ратификацию со стороны Турции о вступлении страны в НАТО

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин выразила надежду на то, что Турция как можно быстрее одобрит ратификацию заявки на вступление в НАТО.

Об этом финский политик рассказала перед началом неформальной встречи глав стран и правительства государств ЕС по итогам совещания с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Конечно, мы надеемся, что Турция ратифицирует нашу заявку о членстве (в НАТО. – Прим. ред.) как можно скорее", – цитирует премьера Финляндии ТАСС.

Ранее Эрдоган рассказал, при каком условии его страна может не одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, Турция будет ждать выполнения обещаний со стороны этих государств. Обозначенные страны подали заявки на вступление в ряды Североатлантического альянса еще 8 мая, однако Турция заблокировала этот процесс.

Помимо этого, в Финляндии заявили, что размещение на территории страны ядерного оружия маловероятно, однако варианты присутствия сил НАТО будут рассмотрены после вступления государства в Альянс.

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