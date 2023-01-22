Кадыров высказался о причастных к акции с сожжением Корана в Стокгольме

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил сожжение Корана лидером шведской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмусом Палуданом и заявил, что этим поступком все причастные обрекли себя на вечное проклятие.

Кадыров назвал произошедшее покушением на святые ценности под видом протеста, по его мнению, на такой поступок способны только "одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи".

"Это порождение геенны таким образом выразило протест официальной Анкаре, которая голосует против вступления Швеции в НАТО. <...> Твердо убежден, что этот мерзкий поступок был не просто одобрен, но, более того, инициирован и проплачен политическими силами", – написал он в своем телеграм-канале.

В субботу перед посольством Турции в Стокгольме Палудан провел акцию с сожжением Корана. В свое речи он также раскритиковал НАТО, Анкару и турецкого лидера Рэджепа Тайипа Эрдогана.

В прошлом году на фоне украинских событий Швеция и Финляндия передали генсеку НАТО заявки на вступление в блок, однако Турция заблокировала данный процесс, потребовав от Хельсинки и Стокгольма объявить курдские организации террористическими и выдать Анкаре лиц, обвиняемых в терроризме.

Позднее Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывал все озабоченности Анкары. После этого турецкая сторона сняла свои возражения по поводу вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО, однако пока не одобрила заявку.

В МИД Турции заявили, что акция с сожжением Корана демонстрирует уровень исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Ведомство также обвинило Швецию в нарушении обязательств по процессу членства в НАТО, указав, что Стокгольм нарушил обязательства трехстороннего меморандума, согласно которому Швеция должна была предотвращать пропаганду террористических организаций.



Турция пока не поддержала членство Швеции и Финляндии в НАТО

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