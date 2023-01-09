Финны выступили против размещения в стране базы НАТО – СМИ

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Почти половина финнов выступает против размещение в стране базы НАТО, если Финляндия вступит в альянс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование телеканала MTV Uutiset.

Так, из опроса следует, что размещение базы поддерживают 39% граждан страны, против этого выступают порядка 48% респондентов. В то же время почти 50% опрошенных считают, что Хельсинки должны активнее участвовать в деятельности Североатлантического блока, в частности, принимать участие в международных военных операциях.

Отмечается, что опрос проводился в период с 27 декабря 2022 года по 4 января 2023 года. За это время свои ответы о роли Финляндии в НАТО дали 1 009 человек.

В июле прошлого года Финляндия вместе со Швецией формально подтвердила свое намерение вступить в НАТО. До этого стать членами странам предложил сам альянс.

В декабре правительство Финляндии внесло в парламент страны законопроект о вступлении в НАТО. Парламент вправе рассмотреть документ до его одобрения всеми странами-членами. После этого президент республики сможет принять решение о вступлении Финляндии в альянс.



Швеция и Финляндия получили официальное приглашение вступить в НАТО

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