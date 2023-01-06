Немецкий дипломат напомнил о трех критериях, мешающих Украине вступить в НАТО

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Украина не может вступить в НАТО из-за несоответствия требованиям Североатлантического альянса, заявил немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

По его словам, чтобы вступить в военный блок, нужно соответствовать трем критериям, которые применяются альянсом с 1997 года.

"В то время мы задавали три вопроса: едина ли рассматриваемая страна в своем желании вступить в НАТО, или потенциальное членство приведет к внутреннему расколу? Все ли страны альянса выступают за предоставление членства? И повысит ли членство рассматриваемой страны европейскую безопасность и стабильность?" – написал он в своей статье для издания Politico.

Ишингер рассказал, что в случае с Польшей, Чехией и Венгрией все страны НАТО ответили на вышеперечисленные вопросы утвердительно, чего не скажешь про Украину. Он напомнил, что тема вступления Киева в военный блок вызвала противоречивые дебаты на саммите в Бухаресте в 2008 году. Именно по этой причине, считает дипломат, НАТО до сих пор неуверенно реагирует на заявку Украины.

"[На саммите в Бухаресте в 2008 году] тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель и тогдашний президент Франции Николя Саркози пришли к выводу, что не на все три вопроса можно ответить положительно", – указал Ишингер.

Ранее СМИ сообщали, что западные политики стараются избегать вопроса о вступлении Украины в НАТО, а заявления украинского лидера Владимира Зеленского на эту тему вызывают недовольство. По мнению журналистов, одной из причин такой реакции является раскол в Североатлантическом альянсе.



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