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Североатлантический альянс, в государствах которого живет не более 12% человечества, не нужен миру и должен быть распущен как преступное образование. Таким мнением поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он считает, что с начала существования организация демонстрировала свою закрытую корпоративную сущность, "действуя в интересах кучки англосаксонских стран и их прихвостней". Медведев уверен, что даже Pontifex Maximus (великий понтифик. – Прим. ред.) не сможет отпустить грехи НАТО.

"<...> натовские выскочки всегда легко забывают о совершенных их организацией государственных переворотах в суверенных странах по всему миру, смещенных законно избранных главах государств и убитых десятках тысяч мирных граждан", – написал зампред в своем телеграм-канале.

Помимо этого, Медведев указал на слова генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга о сохранении украинской стороны как независимой страны, отметив, что он не вспомнил о территориальной целостности этого государства.

Ранее Столтенберг заявил, что постоянные поставки вооружения Киеву являются единственным путем к миру. Он подчеркнул, что для Альянса продолжительный мир на Украине возможен, только если РФ не сможет победить.

Генсек также сообщил, что в организации на данный момент обсуждают передачу Киеву средств противовоздушной обороны Patriot.

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