Генсек НАТО предрек Украине ужасающую зиму

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Украину этой зимой ждет ужасающее время, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает ТАСС.

Он также отметил, что руководители министерств иностранных дел государств НАТО на собрании в Бухаресте будут обсуждать вопрос расширения помощи украинской стороне. По словам Столтенберга, на повестке будут стоять проблемы с предоставлением Украине горючего и обеспечением ее медикаментами.

Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что двери НАТО для украинской стороны все еще остаются открытыми.

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США выделили Украине помощь в размере 4,5 миллиарда долларов.

Она рассказала, что деньги начнут поступать уже в ближайшие недели. Глава министерства отметила, что американская сторона поможет Киеву защититься от "незаконной войны России" через укрепление экономической стабильности и поддержки ключевых правительственных услуг.

Известно, что прямая бюджетная поддержка Украине со стороны Соединенных Штатов достигла 13 миллиардов долларов.

Между тем Столтенберг призвал государства Альянса расширить поставки оружия, средств противовоздушной обороны и горючего для Киева. По его мнению, решение нужно из-за "разрушительных последствий" ударов российских военных.

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