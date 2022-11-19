В США заявили о впечатляющем вооружении РФ и предрекли трудную зиму Украине

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Россия располагает производящим впечатление вооружением, предстоящая зима для Украины окажется трудной. Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин.

"Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения", – цитирует его ТАСС.

При этом, по словам Остина, Россия не смогла "одержать верх" на Украине. Как уточнил министр обороны США, Киев никогда не станет победой Москвы.

Он также подчеркнул, что Украину ждут определенные трудности, однако США готовы оказывать стране необходимую поддержку.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, призывая Киев к переговорам, Москва хочет не мира, а передышки в боевых действиях. По его словам, РФ необходима пауза. Однако подобная остановка может привести к ухудшению ситуации, заявил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Украина может пойти на переговоры с РФ при условии, что они будут публичными. Он подчеркнул, что не желает проводить переговоры с Москвой за кулисами.



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