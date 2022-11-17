Зеленский предложил публичный формат переговоров с РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести публичные переговоры с Россией. Такое заявление он сделал в эфире единого украинского телемарафона, передает РИА Новости.

Украинский лидер добавил, что лидеры некоторых государств посылали ему сигналы, что якобы Владимир Путин хочет прямых переговоров.

В связи с этим Зеленский предложил публичный формат диалога, отметив, что не желает проводить переговоры за кулисами.

Во время своего выступления на саммите "Большой двадцатки" президент Украины выдвинул ряд условий для начала переговоров с Россией. По его словам, чтобы приступить к диалогу с Москвой, Киеву необходимы новые гарантии безопасности. Кроме того, он считает, что конфликт можно прекратить после восстановления территориальной целостности страны, возмещения всех убытков и наказания каждого военного преступника.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал эти условия неадекватными и нереалистичными. В Госдуме же в ответ на заявление Зеленского предложили свои условия для начала переговоров. По мнению депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, для начала диалога нужно отстранить президента Украины. По его мнению, Зеленский готов уничтожить народ и страну ради одобрения "западных хозяев".



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