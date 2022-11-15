Россия продолжит СВО, поскольку Украина не хочет и не может вести переговоры – Песков

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Киев не просто не может вести переговоры с Москвой, но и не хочет этого делать, поэтому Россия продолжит спецоперацию для достижения собственных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны <...> свидетельствует о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры, <...> цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции", – цитирует его РИА Новости.

Представитель Кремля также прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона к возвращению конфликтующих сторон к переговорному процессу. Песков отметил, что в Москве пока "не наблюдают стола переговоров".

Ранее Макрон на полях саммита G20 в Индонезии встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи главы государств выступили за прекращение огня на Украине, французский лидер заявил о готовности Парижа вместе с Пекином содействовать мирному глобальному развитию.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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