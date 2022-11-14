Макрон намерен позвонить Путину после завершения саммита G20 – СМИ

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Президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить Владимиру Путину после саммита "Большой двадцатки", сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным агентства, на саммите французский лидер намеревается сказать председателю КНР Си Цзиньпину, что Китай в своих же интересах должен "повлиять на Россию, с тем чтобы она вернулась к переговорам и соблюдению международного права".

Саммит G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Дмитрий Песков отметил, что Россия представлена на саммите G20 на высоком уровне. По его словам, глава МИД РФ планирует поговорить с "большим кругом участников".

Владимир Путин не сможет посетить мероприятие, поскольку обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в России. При этом российский лидер передал "индонезийскому руководству" признательность за конструктивный диалог перед саммитом. Путин также направил самые наилучшие пожелания.

Ранее китайское издание написало, что Запад во главе с США хочет перенести политическую конфронтацию на площадку саммита G20. По словам автора статьи, позиция западных стран выглядит так, будто они едут на G20, чтобы поссориться. В Китае считают, что это станет серьезным препятствием для выполнения основной функции "Большой двадцатки" – налаживания диалога.



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