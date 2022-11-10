Делегацию РФ на саммите G20 возглавит Сергей Лавров

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Посольство РФ в Индонезии сообщило, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит глава министерства иностранных дел Сергей Лавров.

В диппредставительстве добавили, что президент России Владимир Путин может принять участие в саммите "Большой двадцатки" в видеоформате. Данный вопрос сейчас прорабатывается.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник сообщило, что Владимир Путин не поедет на саммит Группы двадцати (G20) в Индонезии.

При этом 9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль в ближайшее время объявит, примет ли глава государства участие в саммите. Представитель Кремля добавил, что прорабатываются разные форматы.

Саммит "Большой двадцатки" запланирован на 15–16 ноября. Форум пройдет на индонезийском острове Бали.

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