Путин не поедет на саммит G20 – СМИ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не поедет на саммит Группы двадцати (G20) в Индонезии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации источника, на встречу отправится министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В конце октября Путин допустил, что может посетить саммит "Большой двадцатки" в Индонезии лично. При этом глава государства выразил уверенность в том, что страна точно будет представлена на форуме на высоком уровне.

Ранее посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис сообщил, что Зеленский и Путин согласились принять участие в саммите "Большой двадцатки". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие Путина в саммите G20.

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