Путин допустил, что лично посетит саммит G20 в Индонезии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин допустил, что может лично посетить ноябрьский саммит "Большой двадцатки" на острове Бали в Индонезии, отметив, что этот вопрос пока не решен.

"Мы подумаем, как мы это сделаем. Россия точно будет там представлена на высоком уровне. Может быть, и я поеду. Я пока подумаю", – сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Президент РФ выразил благодарность президенту Индонезии за приглашение на саммит. По его словам, Россия дорожит сложившимися отношениями с Джакартой.

25 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не принял решение, кто будет представлять Россию на саммите "Группы двадцати" в Индонезии.

Саммит "Большой двадцатки" запланирован на 15–16 ноября текущего года.

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