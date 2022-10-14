Путин заявил, что вопрос о его поездке на саммит G20 еще не решен

Фото: g20.org/Ministry of Communications and Informatics of the Republic of Indonesia

Владимир Путин объявил, что пока окончательно не решено, примет ли он участие в саммите "Большой двадцатки" (G20).

"Окончательно не решен еще вопрос о моей поездке туда. Но Россия наверняка будет принимать участие в этой работе", – заявил глава государства.

При этом президент подчеркнул, что вопрос формата участия РФ также еще прорабатывается.

Ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали. Ответ на соответствующие приглашения остается положительным.

Саммит "Большой двадцатки" запланирован на 15–16 ноября текущего года.

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